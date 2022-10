Saviano al 17esimo anno sotto scorta: “Maledetti bastardi, sono ancora vivo”

Lo scrittore Roberto Saviano, attraverso un post sul suo profilo Facebook, ha voluto commentare l’inizio del suo 17esimo anno sotto scorta. Un post in cui ricorda come tutto è iniziato, dopo la pubblicazione del libro Gomorra, diventato poi un bestseller e fonte d’ispirazione prima dell’omonimo film e successivamente della serie tv andata in onda su Sky.

Saviano che a metà novembre sarà tra l’altro chiamato a processo per le diffamazioni contro Giorgia Meloni a Piazza Pulita, risalenti al dicembre 2020.

LO SFOGO DI SAVIANO: “LE MAFIE DECIDONO CHI VIVE E CHI MUORE”

Queste le parole di Saviano circa la ricorrenza: “Inizia oggi il mio diciassettesimo anno sotto scorta. Penso a tutte le persone che mi sono state accanto, che mi hanno difeso da quella che è la frase più assurda che si possa pronunciare: “Se davvero avessero voluto ucciderti, saresti già morto”. Sapete cosa significa? Che le mafie sono onnipotenti, che sono loro a decidere chi vive e chi muore. Non è così. Si è protetti per continuare a vivere e a lavorare.

Penso a dove tutto è cominciato, a quando tutto è cominciato… Penso alle ultime parole del libro che mi è costato la libertà, “Gomorra”. Sono ancora quelle le parole che dico oggi a chi vorrebbe ridurmi al silenzio: “Maledetti bastardi, sono ancora vivo!”