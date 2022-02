Saviano stasera ospite a Sanremo, ma è già polemica sul suo intervento: “Ha lucrato su mafia e camorra”

Roberto Saviano ospite della terza serata del Festival di Sanremo con un monologo sulle stragi di Capaci e Via D’amelio, crea polemiche tra i partiti. Durante la conferenza stampa il direttore artistico di Sanremo Amadeus svela la presenza di Roberto Saviano sul palco della terza sera, “un’anticipazione che mi sta particolarmente a cuore“. Amadeus durante la conferenza ha ricordato che quest’anno ricorrono i 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D’amelio: “Un evento che ha cambiato per sempre la storia del nostro Paese“.

Le stragi di Capaci e Via D’Amelio

Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone venne assassinato. Persero la vita il magistrato, la moglie e i tre agenti della scorta, tutti a bordo della Fiat Croma bianca. L’attentato fu organizzato dai vertici di Cosa Nostra, uno su tutti Totò Rina. Il crudele atto di violenza fu una risposta agli ergastoli comminati ai mafiosi nell’ambito del Maxiprocesso di Palermo. Seguito poi dall’attentato di via D’Amelio a Borsellino il 19 luglio dello stesso anno. L’attentato anche questa volta uccise il magistrato e la sua scorta. Falcone e Borsellino avevano smosso i vertici della mafia creandosi tanti nemici. Una parentesi della storia italiana decisiva. Una storia di coraggio e forza.

Intervento gratuito di Saviano

Roberto Saviano avrà quindi l’arduo compito di parlare delle stragi di Capaci e Via D’amelio sul palco più seguito della televisione italiana. “Ci sarà un momento molto importante nella serata di giovedì, quando avremo l’onore di ospitare Roberto Saviano per ricordare questo drammatico anniversario” spiega Amadeus. Lo stesso Roberto Saviano parla del difficile compito assegnatogli: “E’ un onore per me e una grande responsabilità ricordare, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’amelio, la rivoluzione civile di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” scrive su Instagram.

“Andarci per me, è un grande momento di responsabilità” continua in un post. Saviano sembra pronto per affrontare questo discorso sotto i riflettori del pubblico di Sanremo. “Ci tengo moltissimo a poter citare su quel palco una storia tra quelle che mi sono più care” dice.

Una delle cose che da subito ha tenuto a precisare lo scrittore è che interverrà a Sanremo a titolo gratuito. Anche lo stesso Amadeus ha specificato che il suo intervento sarà totalmente gratuito, la mente di Gomorra non percepirà nessun cachet.

L’opinione dei partiti Italiani

La sua presenza però non è stata vista di buon occhio da alcuni esponenti della politica italiana, soprattutto per il tema del suo monologo. All’annuncio della sua presenza alcuni politici, e non solo, hanno rigettato tutti i loro dubbi e dissensi sul tema del monologo. Il deputato di Fratelli D’Italia Mollicone, nonché commissario di Vigilanza Rai, è stato tra i primi ad esporre dissenso. “La presenza di Saviano a Sanremo per parlare dei 30 anni dalla strage di Capaci è un oltraggio al tema stesso” scrive in una nota. Questa come detto non è l’unica critica. Il partito della Meloni si schiera contro la presenza di Saviano a Sanremo. Quest’ultimi accusano lo scrittore di aver lucrato con i suoi scritti sul tema della criminalità organizzata. Ritengono quindi assurdo che sia proprio Saviano a dover omaggiare il ricordo dei due magistrati siciliani.

Le parole di Mollicone

“Cosa c’entra la presenza di un autore che ha creato una vera e propria mitopoiesi in prodotti seriali e letterari della criminalità organizzata producendo sfilze di antieroi come in Gomorra e Zero (Zero zero zero, opera di Saviano) con il ricordo di Falcone? Ha lucrato sulla mitopoiesi della mafia” queste le parole del partito. Continuano poi dicendo che: “Sanremo è un festival nazionalpopolare che tutti amiamo, non possiamo permettere che si trasformi nel Festival della ‘tele-predica’ progressista“. Completamente contro quindi il partito “meloniano” alla presenza dello scrittore/giornalista, e a quanto pare in generale con la sua figura. Le critiche infatti sono mosse al personaggio Saviano stesso, critiche che per loro avvalorano l’errore sul tema del monologo.

Mollicone continua poi: “presenteremo un quesito all’Ad e al Presidente Rai per chiedere quali iniziative intendano adottare per garantire l’esclusione di Saviano dal Festival di Sanremo e l’invito verso magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine che tutti i giorni fanno vera antimafia sul territorio, senza ingaggi milionari“. Come precisato da Roberto Saviano, Amadeus e anche dal direttore di Rai1, Stefano Coletta, l’intervento a Sanremo sarà gratuito. Non ci saranno quindi “ingaggi milionari” per Saviano, le conferme Rai ammutoliscono i partiti.

La difesa del Movimento 5 stelle

C’è anche chi però difende Saviano come Alessandra Carbonaro, vicecapo-gruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati. “Per Fratelli d’italia l’intervento di Saviano a Sanremo in ricordo della strage di Capaci sarebbe un oltraggio? Scioccante che si veda una minaccia in uno scrittore e giornalista che ha saputo raccontare a tutti gli italiani la realtà e l’orrore delle mafie, e che per questo vive da anni sotto scorta. Diffondere e rafforzare la cultura dell’antimafia va a favore del Paese, sempre” scrive su Facebook.

Nonostante le critiche Roberto Saviano è orgoglioso ed emozionato di poter parlare di questo tema su quel palco. Spalleggiato anche dal presentatore Amadeus che in conferenza dichiara: “sarà un monologo molto toccante e molto bello, come davvero solo Roberto sa fare“.