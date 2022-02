C’è tanta Napoli al festival di Sanremo, i make-up artist Antonio Riccardo e Nicola Acella curano l’immagine della bellissima Veronica Maya

C’è tanta Napoli al festival di Sanremo, non solo sul palco ma anche dietro alle quinte dove bravissimi professionisti si sono messi in luce per la loro bravura. E’ il caso di Antonio Riccardo e Nicola Acella, i suoi inseparabili make-up artist che curano Veronica Maya. L’aspetto radioso della conduttrice di Casa Sanremo è merito della naturale bellezza e inclinazione solare che la identificano ma anche della professionalità ed esperienza di Antonio Riccardo e Nicola Acella, i suoi inseparabili make-up artist che da sempre curano la sua immagine in tutte le iniziative che la vedono protagonista come “l’Italia che viene” e l’esperienza del concorso Rai Canone “Un abbonato in prima fila”. Nel suo team non manca l’assistente Enza Ferraro, così come Mila Gambardella dell’agenzia di comunicazione Le Mille Me Communication. Dunque un altro importante successo per Antonio Riccardo e Nicola Acella, formatore Formatore Cat Italia e Pixel, dopo le altre esperienze avute a Sanremo negli anni scorsi.

La carriera di Veronica Maya

Gli ultimi 2 anni segnano una nuova pagina nella carriera di Veronica , debutta al Cinema per il Grande Schermo. Il primo film è “Passpartù” con Maurizio Mattioli, prodotto da Prism Production, con la regia di Lucio Bastolla. Poi fa parte del Cast della WEB SERIE “A.L.I.C.E.” In 4 puntate con la regia di Mario Parruccini, ora su Amazon Prime. Sempre con M. Parruccini recita in “Magari Resto”, film con Enrico Lo Verso e Caterina Misasi prodotto da Conform ed uscito al cinema nel settembre del 2020. Tornando alla TV sempre nel 2020 conduce su Rai 2 il programma quotidiano “L’ITALIA CHE FA”, format che racconta il terzo settore nel periodo difficile del lockdown tra Associazioni e Fondazioni. Prodotto da Libero Produzioni.

Nell’estate 2020 conduce le grandi notti del Cinema su Rai 2 “MARATEALE” , la notte del Cinema e “STELLE D’ARGENTO AL CINEMA ITALIANO” da San Vito Lo Capo.