Stasera comincia Sanremo, la scaletta della prima serata: giovedì ospite Roberto Saviano

Roberto Saviano giovedì a Sanremo a 30 anni strage di Capaci. Anche lo scrittore sbarca, dunque, al festival che inizia oggi. L’annuncio alla conferenza stampa di presentazione. “Sono emozionata, spaventata e felice: spero di far bene quello che devo fare…”, dice Ornella Muti, altro ospite d’onore nella prima serata, prendendo la parola al Casinò di Sanremo, al fianco del conduttore Amadeus, che aggiunge a proposito di Fiorello. “Con lui ho soltanto provato una canzone, per il resto davvero non so cosa accadrà…”.

Le parole di Roberto Saviano



“È un onore per me e una grande responsabilità ricordare, giovedì 3 febbraio al Festival di Sanremo, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, la rivoluzione civile di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”. Lo scrive su Facebook Roberto Saviano.

“Ci tengo a dire che interverrò a Sanremo a titolo gratuito; importantissimo per me, sul palco dell’Ariston – aggiunge lo scrittore – poter raccontare il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere”. (ANSA).

L’ordine delle esibizioni della prima serata

1) Achille Lauro, “Domenica

2) Yuman, “Ora e qui”

3) Noemi, “Ti amo non lo so dire”

4) Gianni Morandi, “Apri tutte le porte”

5) La Rappresentante di Lista, “Ciao ciao”

6) Michele Bravi, “Inverno dei fiori”

7) Massimo Ranieri, “Lettera di là dal mare”

8) Mahmood e Blanco, “Brividi”

9) Ana Mena, “Duecentomila ore”

10) Rkomi, “Insuperabile”

11) Dargen D’Amico, “Dove si balla”

12) Giusy Ferreri, “Miele”