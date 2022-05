Schianto sull’Asse mediano, traffico in tilt tra Grumo e Fratta

Problemi alla viabilità sull’Asse Mediano, all’altezza del tratto tra Frattamaggiore e Grumo Nevano, a causa di un incidente avvenuto sta mattina. L’impatto ha coinvolto un camion e due vetture, paralizzando completamente la circolazione in corrispondenza dei due svincoli. La viabilità è stata ripristinata, tornando alla normalità, solo parecchi minuti dopo. Attualmente, sono ancora in corso accertamenti sulle cause dello scontro.

I veicoli danneggiati hanno congestionato la viabilità tra gli svincoli di Frattamaggiore e Grumo Nevano

Sull’Asse Mediano sono intervenuti non solo i medici e i mezzi del 118, ma anche Vigili del Fuoco per dare supporto ai sanitari e rimuovere i veicoli rimasti danneggiati dalla carreggiata. In particolare, le autorità hanno potuto ripristinare la circolazione solo quando i pompieri hanno rimosso con una gru uno dei mezzi che si trovava al centro della carreggiata. I disagi non hanno riguardato solo la corsia dove si è verificato l’incidente – quella in direzione Sant’Antimo – ma anche quella opposta. Infatti, come sempre accade, gli automobilisti hanno rallentato per curiosità.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare le dinamiche dello scontro

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri, che hanno ascoltato alcuni testimoni per la ricostruzione della dinamica. Gli automobilisti nei veicoli coinvolti nello schianto hanno ricevuto soccorso dai sanitari del 118 sul posto; avrebbero riportato contusioni ed escoriazioni, ma nessuno dei feriti sarebbe in condizioni gravi.

L’incidente sull’Asse Mediano avvenuto l’11 maggio nei pressi dello svincolo di Frattamaggiore

Solo pochi giorni fa, un grave incidente si era verificato nella serata dell’11 maggio, sempre sull’Asse Mediano. Ancora una volta dopo lo svincolo di Frattamaggiore e pochi metri prima dell’uscita Afragola-Cardito. Nel sinistro erano state coinvolte 4 auto. Sul posto erano giunti i soccorsi e le forze dell’ordine, che avevano effettuato i rilievi del caso. Fortunatamente non si erano registrati feriti gravi.