“Ora hai trovato la tua libertà”. Casoria piange Domy, uccisa dal male del secolo

“Si può godere della propria libertà anche solo aprendo la finestra e veder svolazzare una farfalla”. Questa era la frase preferita di Domenica Russo, detta Domy, giovane mamma morta a Casoria per il male del secolo. Amici e parenti sono distrutti dal dolore per la scomparsa della giovane donna. Tante le dediche sui social: “Ora che hai trovato finalmente la tua libertà, posso dire che hai combattuto come una vera guerriera fino all’ultimo!”. Le esequie muoveranno da via Palermo, 6 Casoria (Na) alle ore 10:15 sabato 28 Maggio e proseguiranno per la parrocchia di Sant’Antonio Abate Casoria. “Questa malattia ti cambia, in un solo mese ti trasforma rendendoti irriconoscibile”, scriveva qualche mese fa Domenica sui social. “Fino a qualche mese fa Roby non mi faceva scendere nemmeno giù al palazzo, perché diceva che si giravano pure le pietre (senza offesa a nessuno). Ritornerò…non so quando, ma di sicuro lo farò, perché la gelosia di Roby non ha mai fine, lo farò impazzire”.