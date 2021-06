Sciopero degli addetti alla raccolta rifiuti, niente ritiro anche a Giugliano: il comunicato dei sindacati

Sciopero degli addetti alla raccolta rifiuti, niente ritiro anche a Giugliano. Si chiede collaborazione ai cittadini: limitate deposito per evitare cumuli in strada per tutta la durata dello sciopero.

Di seguito si riportano le ragioni contenute in un comunicato dei sindacati.

“A rischio migliaia di posti di lavoro”. Sciopero generale nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dei servizi ambientali mercoledì 30 giugno per chiedere una correzione immediata dell’articolo 177 del codice degli appalti che mette a rischio migliaia di posti di lavoro nel comparto. A proclamarlo sono Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Al centro della protesta la richiesta, a Governo e Parlamento, di intervenire “con urgenza sull’articolo 177 del codice appalti che mette a rischio posti di lavoro e, in attesa della revisione annunciata nel Pnrr delle norme sulla concorrenza, avvia la stagione del disfacimento del comparto dei servizi ambientali”.