Scontri dopo Cagliari-Napoli, arriva la polizia: paura per gli azzurri

Il post partita di Cagliari-Napoli si è completato per i tifosi azzurri che erano presenti allo stadio stasera. Al fischio finale, infatti, i tifosi di sardi e quelli azzurri sono praticamente venuti a contatto all’uscita dall’impianto tra bombe carta e fumogeni. Pronto l’intervento della polizia locale, che ha riportato gli ultras del Napoli all’interno dell’area a loro dedicata per evitare il peggio. La tribuna ospite, infatti, è ancora in attesa di poter lasciare l’impianto, come da indicazioni degli organizzatori.

CAGLIARI-NAPOLI, LA PARTITA

Si sapeva che la trasferta cagliaritana contro la squadra dell’ex Mazzarri non sarebbe stata facile. I tifosi, però, confidavano in uno scatto d’orgoglio che riportasse il Napoli in testa alla classifica in condominio con il MIlan. Gli azzurri dovevano approfittare dei passi falsi delle squadre milanesi. Invece finisce 1-1, un punto a testa, e per come si era messa la partita il Napoli può essere soddisfatto di aver evitato la sconfitta, rimontando comunque un punto sull’Inter. Il primo tempo al Sant’Elia finisce senza reti , poi i padroni di casa segnano al 58′ con Pereiro con un tiro laterale da fuori area.

Un paio di minuti dopo il Cagliari fallisce il raddoppio e continua a pressare: Spalletti risponde allo svantaggio mandando in campo Ounas, Fabian e Osimhen. Proprio lui fa il miracolo, all’87’, colpendo di testa su cross di Rui e mandando in rete.