Dura presa di posizione del Cts dopo i festeggiamenti dell’Inter per la conquista del 19esimo scudetto in cui sono stati violati in modo evidente i protocolli Covid.

Il coordinatore del Consiglio Tecnico Scientifico Franco Locatelli ha detto la sua ai microfoni di Sky: “Non possiamo assolutamente permetterci queste immagini. Bisogna evitare gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia”.

Franco Locatelli sulla situazione Covid in Italia

“I casi di Covid sono scesi a 148 ogni 100mila persone, ma la circolazione virale non può essere ancora sottovalutata. C’è un miglioramento ma non può esserci rilassamento rispetto ai nostri comportamenti”.

Ottavo titolo per Antonio Conte

Con quello conquistato ieri, sono otto i trofeì da allenatore per Antonio Conte, oltre a una promozione col Bari ottenuta 12 anni fa. Per la quarta volta, l’ex centrocampista della Nazionale diventa campione d’italia, dopo il tris con al Juventus tra il 2012 e il 2014. In bianconeri Conte ha anche vinto due volte la Supercoppa Italiana. Due, infine, i titoli conquistati all’estero: una Premier League nel 2017 e una FA Cup nella stagione successiva, entrambi quando allenava il Chelsea.