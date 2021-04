Covid. Il tutti in classe non s’ha da fare, almeno per ora. Il rientro in tutte le scuole di ogni ordine e grado, previsto per lunedì, è definitvamente sfumata.

Tutti in classe, stop dal Governo

Non sarà, dunque, garantita la presenza al 100% degli alunni ma di poco più della metà. si Si prevede quindi una soglia del 60%, figlio del dietrofront del governo che aveva inizialmente puntato forte sul 26 aprile per il grande rientro.

Scuola, bisogna ancora fare i conti con il covid

Hanno così dato i frutti sperati le rimostranze dei presidi e delle Regioni, che hanno pressato non poco affinchè il governo optasse per una graduale riapertura delle classi.

