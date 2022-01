Scuole superiori aperte a Nord di Napoli, ma gli studenti boicottano: 56 positivi in un istituto a Grumo

Riprendono le lezioni per gli studenti delle scuole superiori, ma negli istituti della provincia a nord di Napoli si registrano assenze di massa. Pochi gli studenti in aula questa mattina ad Afragola, Caivano, Frattamaggiore, Arzano, Grumo Nevano, Casoria, Casalnuovo e Melito. E’ questo il dato che emerge a conclusione del primo giorno di lezioni in presenza dopo la pausa per le festività natalizie. La maggior presenza è stata riscontrata tra gli allievi delle prime e delle quinte. Non vogliono perdere nemmeno un giorno di lezione perché preoccupati per il percorso appena avviato e per quello che stanno concludendo. I dirigenti scolastici sperano in un miglioramento dei dati già per la giornata di domani. Sono tanti gli studenti in isolamento. Il mondo dell’istruzione è stato messo a dura prova dalla pandemia e la didattica a distanza, in taluni casi, non è riuscita ad essere efficiente nonostante l’impegno del personale docente.

La decisone del sindaco di Grumo Nevano

Lezioni sospese fino al 23 gennaio alla scuola superiore Giordano Bruno di Grumo Nevano. Il sindaco Gaetano Di Bernardo ha firmato la prima ordinanza del 2022. Troppi i casi di contagio che hanno portato la fascia tricolore alla disposizione: “Una decisione sofferta ma obbligata quella di sospendere le lezioni in presenza all’istituto Giordano Bruno. A seguito di una comunicazione da parte della direzione scolastica si evidenziava una situazione molto critica: 54 alunni e 2 docenti risultati positivi al Covid e circa 150 familiari conviventi sempre positivi. Sono tanti e occorre salvaguardare prima di tutto la salute e la sicurezza dei ragazzi, del personale scolastico e delle famiglie. Ho deciso di sospendere le lezioni nella speranza che per tale data si registri un netto miglioramento della situazione”.

La Croce Rossa al Parco Verde di Caivano

La campagna vaccinale procede a pieno ritmo in tutta la provincia a nord di Napoli. Nonostante ciò però non migliora la situazione in riferimento al caos all’esterno delle farmacie e dei drive-in per i tamponi. Questa mattina sono riprese anche le lezioni per gli studenti delle scuole superiori. Al fine di tutelare la salute anche delle fasce deboli, è stata organizzata una campagna di tamponi gratis al Parco Verde di Caivano. A dare l’annuncio è stato Padre Maurizio Patriciello, parroco della chiesa San Paolo Apostolo: “Mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio, dalle ore 8,30 alle 13,00, presso la parrocchia ‘San Paolo Apostolo’ c’è la possibilità di effettuare il tampone gratis. Ringraziamo la Croce Rossa e l’Amministrazione comunale di Caivano. Il Signore ci benedica”.

La comunicazione dell’Asl Napoli 2 Nord

L’Asl Napoli 2 Nord comunica le nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria. Visite e prestazioni ambulatoriali continuano presso i Distretti e le strutture del territorio. La sospensione degli ambulatori riguarda solo le attività ospedaliere non urgenti e differibili. L’azienda sanitaria ha spiegato: “A causa dell’emergenza Covid 19, sono sospese da lunedì 10 gennaio 2022 fino a nuova indicazione tutte le attività di Specialistica Ambulatoriale nei soli ospedali eccetto quelle non differibili (per es. le prestazioni di oncologia, oncoematologia, dialisi e radioterapia, le attività di screening oncologico) e quelle per quali vi sia inderogabile specificità di emergenza (es. monitoraggio pace maker ecc.). I pazienti che già erano prenotati per prestazioni ambulatoriali presso gli ospedali saranno ricontattati per comunicazioni circa il differimento della visita o nuove indicazioni su come procedere ai successivi controlli”. Le attività ambulatoriali presso i Distretti Sanitari e i centri Accreditati continueranno seguendo la regolare procedura organizzativa.