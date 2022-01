Scuole superiori, cancelli aperti ad Arzano, Frattamaggiore, Afragola e Grumo Nevano

Tornano in aula lunedì gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ad Arzano, Grumo Nevano, Afragola, Casoria, Caivano, Frattamaggiore, Acerra e Casalnuovo. Le fasce tricolore, dopo un’attenta analisi dei dati di contagio, hanno deciso di attenersi alle disposizioni regionali emanate dal presidente Vincenzo De Luca. Non è stata firmata nessuna ordinanza aggiuntiva tale da bloccare la riapertura dei cancelli delle scuole superiori. I dati di contagio sarebbero sotto controllo e la situazione verrà continuamente monitorata al fine di evitare situazioni di pericolo per gli studenti e le loro famiglie. Le amministrazioni comunali sono in contatto costante con l’Asl Napoli 2 Nord per verificare l’andamento dell’emergenza sanitaria. Si registra molta preoccupazioni tra le famiglie degli studenti delle superiori che dovranno riprendere le lezioni lunedì. La campagna vaccinale continua registrando sempre una maggiore adesione. Sono ancora basse, invece, le somministrazioni delle dosi anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. Si attendono miglioramenti dei dati.

Il vertice con l’Asl ad Arzano

La preoccupazione per la riapertura delle scuole secondarie di secondo grado è stata al centro del vertice di questa mattina ad Arzano. La fascia tricolore Cinzia Aruta ha incontrato i dirigenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori, oltre al referente dell’Asl Napoli 2 Nord. Dalla riunione è emersa la volontà di assicurare le attività didattiche in presenza. La sindaca ha informato: “Lunedì 10 Gennaio le scuole secondarie di secondo grado torneranno in classe, nel rispetto delle norme di sicurezza. Individuate delle proposte da sottoporre all’ASL per favorire la ripresa in presenza. Ciò in modo da rendere utile questo periodo di chiusura fino al 25 gennaio”. Domani, ci sarà la giornata dedicata ai tamponi gratuiti in collaborazione con la Croce Rossa Napoli 2 Nord. Sarà allestita l’area in via Napoli nel parcheggio di fronte alla villa comunale. Potranno accedere i residenti fino a 20 anni. Un nuovo vertice tra dieci giorni.