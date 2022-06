«Correte stanno sparando», segnalati colpi d’arma da fuoco nella zona del ‘Buvero’

Una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. E’ quella avvenuta stanotte ai carabinieri. Teatro dell’ennesima stesa la zona del Borgo Sant’Antonio tra via Peppino De Filippo e Vico II Santa Maria all’Avvocata. Una segnalazione che però non ha portato ad alcun riscontro visto che i carabinieri, giunti in pochi minuti sul posto, non hanno rinvenuto alcun bossolo. Probabile che l’arma utilizzata sia una pistola a tamburo che non lascia bossoli. Quel che è certo è che la paura tra i residenti è tanta: nelle ultime settimana sono diverse le segnalazioni relative alla presenza di giovanissimi che, in sella a scooter e motomezzi, danno vita a vere e proprie scorribande armate. Una delle ipotesi relativa alla segnalazione della scorsa notte è che la ‘stesa’ possa essere stata un atto intimidatorio nei confronti di un pregiudicato della zona già finito al centro delle cronache per un agguato fallito. In quell’occasione l’uomo, interrogato dalle forze dell’ordine, dichiarò di non essersi accorto di nulla.