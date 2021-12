Serena Grandi, la confessione hot: “A Positano l’ho fatto con un ragazzo nel corridoio dell’hotel”

Serena Grandi senza peli sulla lingua. In una intervista a ‘Chi’, l’attrice ha raccontato di un raptus erotico alla quale si è lasciata andare qualche anno fa. E che oggi, ancora, definisce la più grande trasgressione della sua vita.

“Qualche anno fa ho fatto l’amore nei corridoi di un hotel con un ragazzo molto più giovane. Era un Capodanno. Eravamo a Positano. La passione era incontrollabile. Sotto c’era il mare e il mondo che festeggiava”.

L’avventura più travolgente, invece, con Adriano Panatta. “Abbiamo vissuto qualcosa di inenarrabile. Ci sono stata due anni”. C’è spazio anche per i sentimenti e, infatti, alla domanda sull’amore risponde così: “L’ho provato solo per Giuseppe, il papà di Edoardo. Nonostante una certa sregolatezza, ci siamo divertiti come matti. Finì perché ero giovane, bella, ricca, intraprendente, piena di lavoro e lo vedevo poco presente come padre. Ho chiuso e ho preferito crescere Edoardo da sola”.

Serena Grandi: “L’omossessualità di mio figlio Edoardo Ercole e la storia d’amore con Gianni Morandi”

Serena Grandi ospite a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai Uno assieme al figlio Edoardo Ercole. Edoardo Ercole ha raccontato di quando ha rivelato alla mamma Serena Grandi di essere omosessuale. «Ci sono state scritte orrende sotto casa – ha spiegato – lei in qualche modo ci era arrivata da sola. Allora ho deciso di dirglielo». Serena Grandi ha parlato anche della storia d’amore con Gianni Morandi.

Dove e quando è nata, età e biografia di Serena Grandi

Serena Faggioli, in arte Serena Grandi, è nata a Bologna il 23 marzo del 1958 e ha 63 anni di età. Dopo le scuole con il sogno della recitazione partì per Roma con destinazione Cinecittà. Dopo aver seguito corsi di dizione e recitazione e cominciò a ottenere le prime parti. Recitò in pellicole come Ring, Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio. Entra a far parte anche del fantasy Le avventure dell’incredibile Ercole di Luigi Cozzi, avente come protagonista Lou Ferrigno, e dell’horror cult Antropophagus di Joe D’Amato.

Altezza, peso e successo

Serena Grandi ha una altezza di 170 centimetri e un peso di 70 Kg. E’ tornata in splendida forma da poco tempo, riuscendo a perdere ben 15 chili di peso in soli 8 mesi. Ha raggiunto la massima popolarità negli anni ottanta grazie alla partecipazione ad alcune delle più famose pellicole del cinema erotico italiano, in cui aveva modo di mostrare le proprie forme da pin up.

L’omossessualità del figlio Edoardo Ercole

Tra i tanti argomenti trattati si è arrivati anche all’omosessualità del giovane che come lui stesso ha ammesso da molto piccoli gli ha causato tanti problemi anche con i suoi compagni. “Non sarò mai nonna ma sono felice della sua omosessualità, che poi non si sa mai nella vita, magari non è cosi” ha ammesso l’attrice in diretta. Ma entriamo nello specifico delle sue parole.

Serena Grandi è la prima ospite insieme al figlio della nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone padrona di casa su Rai Uno. “Ho scoperto da altri che lui fosse omosessuale e non da lui e la cosa mi è dispiaciuta anche perchè all’inizio pensavo che la cosa fosse dipesa dal fatto di averlo fatto crescere solo con me” ha ammesso l’attrice di grande successo. “Io ero molto piccolo quando ho capito tutto, avrei preferito parlarne con lei davanti un piatto di spaghetti ma quello era un momento difficile, a scuola mi prendevano in giro, mi trovavo le scritte sotto casa e quindi lei ha capito tutto“ queste le parole di Edoardo che ha fatto coro alla madre.

Un argomento davvero importante anche per la padrona di casa che è rimasta molto dispiaciuta del racconto del giovane, sapendo che ancora oggi queste cose possono succedere: “essere gay non è una colpa ma il tema è attuale”.

Serena Grandi e Gianni Morandi storia d’amore travolgente: perché lui l’ha lasciata

Ospite nel salotto di Barbara D’Urso, Serena Grandi ha rivelato di avere avuto una storia d’amore con Gianni Morandi. Un amore giovanile che l’attrice ha ricordato con nostalgia e tanta tenerezza, con Gianni si è lasciata trasportare dalle emozioni e stessa cosa ha fatto lui. Come per tutti, i primi amori sono i più intensi ed anche per Serena è così. Il ricordo di quella bellissima esperienza la fa ancora emozionare, Gianni Morandi l’ha trattata coi guanti, come solo un uomo davvero innamorato fa. “Gianni mi ha portata a Sanremo, mi ha fatta sentire una regina. Mi ha portata negli alberghi più belli. Ricordo ancora che sono entrata con lui, mano nella mano, fino anche non è salito sul palco per cantare La mia nemica amatissima”– ha raccontato Serena.

Correva l’anno 1983 quando Serena Grandi appena 24enne si innamora di Gianni Morandi che all’epoca stava vivendo il periodo più florido della sua carriera. Il cantante sebbene avesse 14 anni in più rispetto a lei, si innamorò perdutamente. Gianni che aveva alle spalle delle relazioni importanti, perse la testa per la bellissima attrice. Nonostante si amassero molto la relazione è terminata e la Grandi dopo anni ha svelato il perchè.

Serena ha rivelato che all’epoca non si sentiva affatto pronta ad affrontare il fatto che lui avesse già una famiglia. Nonostante provasse un forte sentimento per lui, ha preferito ritirarsi anche se così come ha raccontato a Barbara D’Urso fu Gianni Morandi a tagliare completamente i ponti con lei.