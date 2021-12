Terno e quaterna da paura, vincite da 270mila euro al Lotto ad Afragola e Cellole

Il Lotto premia la Campania: nel concorso del 30 novembre, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate vincite per 268.500 euro. La più importante ha premiato un giocatore di Cellole, in provincia di Caserta, dove è stata centrata una vincita da 254.250 euro grazie a una giocata di quattro numeri sulla ruota di Napoli. Ad Afragola, in provincia, di Napoli, un fortunato giocatore è invece riuscito a portare a casa un premio da 14.250 euro, ancora sulla ruota partenopea. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 1,03 miliardi da inizio anno

La Dea Bendata bacia Napoli, vinti 100mila euro con un ‘5’ al SuperEnalotto

La Campania festeggia grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 30 novembre è stato centrato un ‘5’ dal valore di 97.517,14 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di Corso Meridionale 20, a Napoli. Il Jackpot, intanto, sale a 118,6 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina risale al 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone. Mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014. In quell’occasione, a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro