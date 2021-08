Lacrime di dolore a Napoli, Simona uccisa da un brutto male: faceva da guida turistica in città

Lacrime di dolore quelle che versa il centro storico di Napoli per Simona Pucciarelli. La donna, non ancora 50enne, ha perso la vita a causa di un brutto male. Simona era un punto di riferimento in città ed era amata per la sua affidabilità e la sua gentilezza anche mentre esercitava il suo lavoro di guida turistica.

“Una perdita enorme per la nostra comunità e per il quartiere, che tristezza vedere spegnere il suo bel sorriso, l’avevo vista i primi di agosto e ci eravamo promessi di bere insieme un aperitivo appena rientravo. Non c’è stato tempo. Simona era un’amica piena di vita ed energia e conosceva, come poche, la Storia di Napoli e del suo popolo” scrive Pino De stasio, consigliere nella seconda municipalità.

“E anche tu, Simona Pucciarelli, ci hai detto addio. Il cancro che non perdona ti ha portata via. Addio, Simona. E grazie per il tuo impegno per la nostra martoriata terra. Il Signore ti abbia in gloria” è invece l’addio di padre Maurizio Patriciello.