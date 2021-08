Lutto per Sharon Stone, è morto il nipotino: l'8 settembre avrebbe compiuto un anno

E’ morto il piccolo River, il nipotino di Sharon Stone. L’attrice ha annunciato la scomparsa del bimbo, che avrebbe compiuto un anno il prossimo 8 settembre. Sharon Stone ha lasciato Venezia sabato per l’aggravarsi delle condizioni di salute del bambino, figlio del fratello minore Patrick. La star, che per quasi una settimana è stata in vacanza a Venezia, non ha potuto partecipare domenica sera alla sfilata di alta moda di Dolce & Gabbana in piazza San Marco dove era una delle ospiti più attese insieme a Jennifer Lopez.

L’annuncio degli stilisti: “Sharon Stone ha avuto problemi con il nipotino”

Sono stati gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana a dare l’annuncio durante la presentazione della collezione di alta moda all’hotel Monaco.

“Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro”. Nei giorni scorsi era stata la stessa attrice di “Basic Instict” a rivelare il dramma familiare su Instagram: “Il mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo”. Sul social aveva pubblicato anche una foto del bimbo intubato.