Simone morto in un tragico incidente a 25 anni, tra pochi mesi sarebbe diventato papà

Un giovane 25enne di Lugo, Simone Ricci Picciloni, è morto in un incidente stradale accaduto nella notte in via Tomba alle porte della città romagnola. Secondo quanto finora ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia, poco dopo le 3 il giovane, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo della Peugeot 107 che stava guidando finendo fuori strada all’altezza del civico 24.

A quel punto la vettura ha concluso la sua corsa nel fossato laterale mentre il ragazzo è stato sbalzato dall’abitacolo morendo sul colpo. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118: ma per il giovane ormai non c’era più nulla da fare. Il ragazzo di 25 anni, apprendista cuoco molto conosciuto in zona e in attesa di diventare padre, è morto nella notte tra sabato e domenica.

La vittima, molto conosciuta a Lugo, lavorava per il ristorante L’O di Maiano Monti e in passato aveva lavorato anche per il Roccà. Aveva cominciato come cameriere circa un anno fa, poi aveva chiesto di passare in cucina e ora sperava che quello potesse diventare il suo lavoro. “Era impossibile non volergli bene – commenta il suo ex datore di lavoro – anche perché era solito chiamarti ‘cucciolo…piccolo…tesoro’, con quella vocina affettuosa e quello sguardo dolce che ti toccava perdonargli tutto. Anche il suo consueto ritardo mattutino. Simo era molto sensibile e spesso, si avvicinava chiedendomi un abbraccio. Era come un figlio”. La sua compagna Claudia è in dolce attesa, presto nascerà il loro primo figlio.

Proprio per aiutare la fidanzata, che tra qualche mese lo avrebbe reso padre, il titolare dell’osteria in cui lavorava Simone ha lanciato una raccolta fondi. “In seguito alla tragedia per la scomparsa del nostro giovane collega e futuro padre, vorremmo aiutare la famiglia con donazioni a favore del nascituro – dice il ristoratore – Per chi volesse aiutarci potete fare la donazione al seguente Iban: IT65R0854267550000000116693 intestato allla futura madre Claudia. Un grazie a tutti per la collaborazione”.