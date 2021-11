Tragedia in Campania, 49enne cade dalla finestra è muore: tra pochi giorni si sarebbe sposata

Tragedia a Solofra, provincia di Avellino, dove una 49enne ha perso la vita dopo essere precipitata dalla finestra che stava pulendo. Stando ad una prima ricostruzione, la donna si trovava a casa della sorella, in un appartamento al terzo piano di una palazzina tra via Sorbo e via Scorza Nuova. Per cause ancora da chiarire, la vittima stava pulendo i vetri quando è precipitata improvvisamente nel nuovo. Inutili, purtroppo, i soccorsi che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 49enne. La donna doveva sposarsi tra pochi giorni: insieme al marito, difatti, stava ultimando i preparativi per le nozze.

Sul posto dove si è consumato il dramma sopraggiunti anche i carabinieri della compagnia locale. Questi ultimi hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la salma della 49enne è stata trasferita all’ospedale Landolfi di Solofra, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia.