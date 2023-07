Sorpreso a ‘giocare’ con un coltello, 12enne beccato a Napoli

PUBBLICITÀ

Ancora lame al centro della cronaca in città e provincia. A volte per “gioco”, per scherzare con gli amici. O per colpire, con o senza motivazioni. Sempre che esistano giustificazioni tali da impugnare un coltello per fare del male. I carabinieri del comando provinciale di Napoli monitorano con grande attenzione il fenomeno con campagne di sensibilizzazione che mirano alle coscienze dei più giovani ma soprattutto con la prevenzione sul territorio. L’occhio è puntato soprattutto sulla movida che catalizza l’energia giovanile, alimentando l’ombra della violenza che oscura la vivacità notturna della città.

Si parte dal quartiere Chiaia di Napoli. I militari della compagnia centro hanno denunciato un 12enne perché in Largo Berlinguer “giocava” con un coltello di circa 15 centimetri. Lo faceva con alcuni coetanei, puntando la lama al fianco e alla gola di alcuni di loro, tra una risata e una battuta tratta dalle fiction più in voga in questo momento. L’arma è stata sequestrata e il minore è stato riaffidato ai genitori.

Nel comune di Marano, i carabinieri hanno sorpreso un 42enne in strada con uno sfollagente di metallo e un coltello di circa 10 centimetri. Un equipaggiamento non adeguato ad una serata tra amici che gli è costato una denuncia per porto abusivo di armi.