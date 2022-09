Spaccio senza sosta nell’area Nord di Napoli, doppio blitz a Scampia e Casoria

Gli agenti del Commissariato Scampia e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Scampia e nel rione Monterosa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 207 persone, controllati 119 veicoli, di cui 8 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 30 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e guida senza casco protettivo elevando sanzioni per un totale di 37.500 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Fratelli Cervi ed hanno rinvenuto una busta contenente 14 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 767 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L.I., 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Casoria: sorpreso con un’arma e droga in casa. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Quattro Giornate a Casoria dove hanno rinvenuto, in una cassetta di sicurezza portatile custodita in camera da letto, una pistola Bruni cal. 8 con matricola abrasa, 11 cartucce cal. 6,35, 185 dosi contenenti complessivamente circa 56,44 grammi di cocaina, 12 involucri con circa 13 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione, 2 telefoni cellulari, diversi foglietti manoscritti e 1395 euro, mentre all’interno della cassetta della posta è stato trovato un borsello con altre 48 dosi con circa 12 grammi di cocaina, 5 bustine con circa 6 grammi di marijuana e 156 euro.

M.V., 38enne di Arzano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.