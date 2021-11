Bimba di tre anni muore nel suo letto, aveva le convulsioni

Morta una bambina di tre anni dopo una crisi convulsiva, mentre era nel suo lettino. La tragedia è avvenuta ieri mattina, intorno alle 8.00, all’interno di un’abitazione nel quartiere San Paolo, a Roma. Per la bimba non c’è stato nulla da fare, nonostante la richiesta d’aiuto da parte dei genitori e il pronto intervento del personale sanitario accorso con diversi mezzi. La piccola la sera prima stava bene, scrive oggi il quotidiano Il Messaggero: non mostrava alcun segno di malessere. Aveva preso il latte e i genitori l’avevano messa a dormire nel suo lettino, come ogni sera. Ma la mattina seguente la tragedia. Quando la mamma l’ha raggiunta per svegliarla infatti, si è subito accorta che qualcosa non andava: respirava a fatica e aveva le labbra cianotiche, in preda a quella che è sembrata essere una crisi convulsiva.

Il personale sanitario partito dagli ospedali San Camillo e Sant’Eugenio ha fornito indicazioni utili ai genitori per telefono durante tragitto e, una volta raggiunta l’abitazione, ha tentato diverse manovre e punture. Ma la bambina non ce l’ha fatta. Sono in corso gli accertamenti sul decesso della bambina di San Paolo, per capire le cause che hanno portato alla morte, forse vittima delle cosiddette ‘morti in culla’, la più frequente tra uno e cinque mesi di età e rappresenta una delle cause principali di morte nel primo anno di vita.