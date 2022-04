Spari in strada a Villaricca, auto crivellata di colpi davanti alla chiesa

Cinque colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un’auto parcheggiata nei pressi della chiesa di San Francesco, a Villaricca, in provincia di Napoli, nell’omonima strada. Il fatto è successo ieri sera, verso le 20. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. L’auto è di proprietà di un imprenditore. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Marano e della stazione di Villaricca.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [02/04/2022] | Paura in provincia di Napoli, spari contro un imprenditore:«Ma che fate?»

Una brutta storia fatta di minacce e di un avvertimento in puro stile camorristico. Questo quanto accaduto qualche giorno fa sulla Nola-Villa Literno in direzione di Varcaturo dove un imprenditore di Afragola, impegnato nel settore dell’assistenza e riparazione della mobilità elettrica, è stato avvicinato da due persone in sella ad una moto di grossa cilindrata e con volto coperto da caschi integrali. Da brividi il racconto fatto dall’uomo in sede di denuncia:«lo non me ne sono accorto subito, ma ho sentito un rumore provenire dalla fiancata di sinistra. Mi sono spaventato ed ho abbassato il finestrino urlando “Ma che stai facendo?”. Notavo che su questa moto vi erano due soggetti, con caschi integrali scuri e visiera scura. Quello dietro aveva tra le mani una pistola, “scarrellava” al fine di caricare il colpo e me la puntava. lo d’istinto mi sono abbassato sul fianco destro, verso il sedile del passeggero e ho sentito partire un colpo di pistola. Non ho visto dove sono scappati questi soggetti». Un episodio già di per sè agghiacciante ma che deve essere, giocoforza, messo in relazione con un analogo episodio avvenuto nell’ottobre del 2020 quando l’uomo denunciò due uomini per estorsione ai carabinieri di Afragola.

Prima degli spari le minacce

Oltre a questo altri analoghi episodi tutti riconducibili al racket e tutti regolarmente denunciati. Lo scorso agosto un ordigno di fattura artigianale era stato fatto esplodere nei pressi del cancello d’ingresso dell’abitazione dell’uomo poi telefonate minatorie a suo indirizzo e con chiare allusioni al figlio piccolo fino all’ultimo episodio, fino agli spari di due giorni fa, quando l’uomo è stato avvicinato in autostrada da un soggetto che è riuscito a sfilargli dei soldi dal portafoglio. Azioni che si sono ripetute con costanza fino all’azione dello scorso pomeriggio: adesso le forze dell’ordine sono sulle tracce dei responsabili.