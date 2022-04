Ovetti Kinder ritirati in Italia per l’allarme salmonella, la decisione della Ferrero per i Schoko-Bons

Ferrero rimuove dal mercato alcuni prodotti anche in Italia. Dunque dopo le uova Kinder Surprise singole e multipack ritirate dal mercato britannico, adesso sono coinvolti nel richiamo dell’azienda alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons con scadenza tra il 28 maggio e il 19 agosto 2022.In entrambi i casi i prodotti ritirati provengono dallo stabilimento belga di Arlon.

La decisione è giustificata dalle indagini in corso su alcuni casi di salmonella verificatisi nel Nord Europa. I casi segnalati e riconducibili a prodotti Kinder sarebbero almeno 57, tra anche bambini . L’azienda di Alba puntualizza che: “Ad oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella”.

In una nota divulgata in occasione del ritiro in Italia si legge che si è trattato di una decisione: “Volontaria e precauzionale, in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti”. Inoltre l’azienda invita i consumatori che avessero acquistato questo tipo di prodotti a non consumarlo e contattare il numero verde. Precisa infine che: “Tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo”.