Stanotte gli agenti del Commissariato Scampia, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Arena alla Sanità per la segnalazione di un uomo che stava rubando un’auto in sosta.

I poliziotti hanno intercettato il veicolo in via Nuova dietro la Vigna intimando l’alt al conducente. Il giovane, senza rallentare la propria corsa, ha speronato la volante fino a quando è stato fermato in via Giovanni Antonio Campano. E, sceso dall’auto, poi bloccato dopo una violenta colluttazione.

Luigi Calise, 32enne napoletano con precedenti di polizia, arrestato per rapina impropria. Inoltre resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e lesioni e danneggiamento di beni della Pubblica amministrazione. L’autovettura restituita al proprietario.