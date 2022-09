Spinto a terra e rapinato, lo sfogo del turista a Napoli: “Sono arrivato da appena 2 ore”

Immaginate di essere appena arrivati in una città che non conoscete e, prima ancora di cominciare le vostre vacanze, venite spinti a terra e rapinati. È quanto accaduto ad uno sfortunato turista a Napoli. L’uomo, con valigie al seguito e di passaggio in zona piazza Principe Umberto, mentre attraversava la strada è stato spinto a terra da un rapinatore che gli ha levato il portafoglio e lo ha derubato dei soldi. Amareggiata, la reazione della vittima, che con desolazioni ripeteva: “Sono a Napoli da due ore ed è una vergogna”.

A denunciare l’accaduto è stato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato il racconto di un testimone: “Consigliere, le voglio segnalare con tanta tristezza un terribile episodio di cui siamo stai spettatori: in un gruppetto di turisti, talaltro di una certa età, appena arrivato con valigie al seguito e di passaggio in zona piazza Principe Umberto, uno degli uomini mentre attraversava la strada è stato spinto a terra da un rapinatore che gli ha levato il portafoglio, derubato dei soldi e poi ha rilanciato il portafoglio a terra. Il turista, che si è ferito, si è ripreso soccorso dai passanti mentre con desolazione ripeteva ‘sono a Napoli da due ore ed è una vergogna’. Che immagine diamo della nostra città? È stata una scena terribile e mi sento male nel ricordarla”.