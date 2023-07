Sposi prenotano al ristorante senza specificare che è un pranzo di nozze, i titolari del locale si arrabbiano

PUBBLICITÀ

I titolari di un ristorante, dopo aver scoperto che una coppia di sposi aveva prenotato un pranzo, senza specificare che si trattasse di un matrimonio, reagiscono con veemenza dinnanzi all’accaduto.

“Avremmo speso troppo”

Una coppia di sposi, si è recata insieme ad una ventina di invitati in un ristorante sull’Appia Antica per iniziare i festeggiamenti. Questa iniziale visione tradizionale e consuetudinaria viene scardinata da un dato essenziale che la coppia ha omesso. I titolari del ristorante, infatti, appena si sono accorti di questo ‘particolare’ hanno dato di matto. I gestori, così come tutto il personale, non erano a conoscenza del fatto che quello dovesse essere un pranzo per un matrimonio. Così hanno ribattuto la loro contrarietà dinnanzi agli sposi per l’atteggiamento conseguito. I due a quel punto senza alcun freno o giustifica hanno ammesso che in quel caso, per loro, il pranzo si sarebbe rivelato troppo costoso.

Gli sposi prenotano per un semplice pranzo

Ulteriori motivazioni che i due sposi espongono ai titolari, si concentrano anche sull’intenzione personale di svolgere una cerimonia intima con le persone più strette. Oltre alla coppia, infatti, al ristorante si sono presentate altre venti persone. I due ragazzi hanno deciso di organizzare qualcosa un po’ fuori dal comune: Hanno prenotato un tavolo per amici e parenti stretti e senza specificare che si trattasse di un matrimonio hanno scelto l’opzione di un pranzo più consuetudinario. Così si sono recati sull’Appia, lei in abito bianco, lui in smoking lasciando tutti a bocca aperta.

La preoccupazione dei titolari

Pur considerando benevolmente l’ingenuità e le intenzioni dei due sposi, i titolari hanno in ugual modo avvertito quella situazione con estremo disagio. Avrebbero voluto rivolgere più attenzione all’evento e magari gestirlo diversamente evitando la possibilità che gli altri commensali potessero essere infastiditi da un matrimonio improvvisato. Nonostante ciò il pranzo si è svolto positivamente senza alcun tipo di inconveniente; in più nonostante le motivazioni dei titolari, che, ancora, battevano sull’idea di aver subito un atto di scorrettezza, l’opinione pubblica si è schierata a favore degli sposi.