Giornata di dolore a Napoli, Stefania non ce l’ha fatta: la donna uccisa dal Covid a 52 anni

Si chiamava Stefania Sacco, la donna di 52enne di Napoli che ha perso la vita dopo essere risultata positiva al Covid. La tragica notizia è stata diffusa sui social da amici e parenti, che piangono la donna dopo che ha lottato contro il maledetto virus senza, purtroppo, uscirne vincitrice.

In poche ore la notizia ha fatto il giro dei social, gettando nello sconforto amici e parenti dopo l’apprensione del decesso. Stefania lavorava in un negozio di ottica ed era ricordata come una persona sempre sorridente e socievole. Purtroppo, nelle scorse ore, si è consumato il dramma.

Le altre notizie | Viene dimessa dall’ospedale a Capodanno, Terry muore il giorno dopo a 29 anni: dramma a Casoria

Aveva accusato forti dolori addominali e proprio per questo, il 31 dicembre, Teresa D’Auria era stata portata all’ospedale San Giovanni di Dio. Poi, il primo gennaio, viene dimessa ma quei dolori proprio non volevano andare via e quindi il ritorno nello stesso nosocomio: questa volta, però, la giovane di 29 anni non ce l’ha fatta.

Terry, così la chiamavano amici e parenti, lavorava come estetista e tutti la ricordano come una ragazza dolce e solare. Adesso, dopo la tragedia, il papà ha presentato una denuncia per chiarire le cause che hanno portato al decesso della ragazza. Sono in corso gli accertamenti e l’autorità giudiziaria – riporta Il Mattino – ha disposto l’esame autoptico presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano.