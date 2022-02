Notte di terrore a Napoli, spari contro un’auto durante la stesa

Notte di paura quella appena trascorsa a Napoli dove si è registrata l’ennesima stesa. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della Compagnia Stella sono intervenuti in Via Tappia all’angolo con Via Capasso dove era stata segnalata l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

In strada una Ford Focus il cui lunotto posteriore era finito in frantumi proprio perché raggiunto da alcuni proiettili. L’auto è stata sequestrata. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica

Nella serata di ieri, intorno alle 22, a Frattaminore è esploso un ordigno davanti ad una sala slot in via Turati. L’ingresso e la vetrina accanto alla saracinesca del locale – che si trova a pochi passi dall’hub vaccinale – sono stati distrutti. Sul posto intervenuti i poliziotti del commissariato di Frattamaggiore, con l’ausilio dei vigli del fuoco. A riportare la notizia è Il Mattino.