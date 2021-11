Occupazione abusiva nelle palazzine di Pozzuoli, aggredita la troupe di Storie Italiane in diretta

Momenti di paura quelli vissuti a Pozzuoli per l’aggressione alla troupe di Storie Italina, programma Rai condotto da Eleonora Daniele. Gli inviati della trasmissione sono stati costretti a interrompere il collegamento gli inviati del programma di Rai1 mentre intervistavano Raffaele, un uomo che da mesi si è visto occupare la propria abitazione in cui vive dal 2012, in un quartiere popolare di Pozzuoli (Napoli).

Nei mesi scorsi, dopo aver contratto il Covid, l’uomo ha trascorso 40 giorni dalla madre. Una volta guarito, è tornato a casa ma ha trovato una donna incinta, due bambini e un’altra donna. Allertati polizia, carabinieri e vigili, nulla è stato risolto. «Alla fine mi hanno fatto la proposta di convivere con queste persone in casa», ha spiegato l’uomo generando indignazione in studio. A quel punto, Raffaele ha preso alcune cose personali e se ne è andato. Ad oggi, casa sua continua ad essere occupata dagli abusivi.

Mentre veniva spiegata la vicenda, si sono palesate le donne abusive che hanno cominciato ad inveire contro la troupe giornalistica e Raffaele e, parlando in dialetto stretto campano, hanno minacciato e insultato tutti.

«Mi dicono che il collegamento è chiuso, ditemi cosa sta accadendo – ha domandato la conduttrice rivolgendosi alla redazione -. Queste persone hanno agito in modo aggressivo verso la nostra inviata?». Minuti di timore e tensione. «Ora abbiamo chiamato i carabinieri, non vorrei che qualcuno abbia fatto male alla nostra inviata che ha raccontato in modo civile una storia. Non abbiamo notizie per ora» ha spiegato Daniele. Intanto, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha fatto sapere di aver già preso provvedimenti e di aver sgomberato l’abitazione, restituendola al legittimo proprietario.

Il post del sindaco di Pozzuoli

«Piena solidarietà alla troupe di Rai 1 balordamente aggredita questa mattina a Monterusciello mentre realizzava un servizio sulle occupazioni abusive degli alloggi. Mi auguro che le forze dell’ordine possano individuare i responsabili dell’inaudita e vile aggressione nei confronti di chi stava svolgendo il proprio lavoro.

Siamo e saremo sempre dalla parte della legalità. Tant’è che stiamo già intervenendo per liberare gli immobili occupati: d’accordo con Prefettura, Questura e forze dell’ordine abbiamo stabilito 30 sgomberi, di cui 15 già in esecuzione.

Queste reazioni devono essere duramente condannate. Non esiste motivo per giustificare alcun tipo di violenza».