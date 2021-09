Sabato fortunatissimo in provincia di Napoli con il SuperEnalotto. Nell’appuntamento del 4 settembre, riporta Agipronews, a Casoria è stato centrato un “5” da 52.854,59 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel bar/tabaccheria Di Fimiani sulla Statale Sannitica 87, Km 8,60, Palazzo Langella. Nel frattempo il Jackpot continua a crescere e per il concorso di martedì metterà in palio 77,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Doppio brindisi a Napoli con il SuperEnalotto, centrati due ‘5’ da quasi 10mila euro [ARTICOLO 1 SETTEMBRE 2021]

Doppio colpo a Napoli con il SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 31 agosto, riporta Agipronews, sono stati centrati due “5”, ciascuno da 9.745,66 euro. Il primo è stato realizzato nella totoricevitoria in corso Sirena 75, mentre la seconda giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria in vico d’Afflitto 35. Il Jackpot, intanto, ha raggiunto i 75,3 milioni di euro, che verranno messi in palio nel concorso di giovedì. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.