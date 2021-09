Il Covid si porta via Paolo Tortora, noto ristoratore napoletano di 61 anni. A riportare la notizia è Il Mattino. Purtroppo non ce l’ha fatta a superare un’infezione aggressiva, partita con una polmonite peggiorata nel breve volgere di alcuni giorni fino a richiedere il ricovero al Cotugno.

Amato e ben voluto in tutto il settore, era conosciuto come un vero e proprio galantuomo. Scelto anche da Dolce & Gabbana in occasione del loro evento nel centro storico di Napoli nel 2016, era particolarmente attivo anche nella beneficenza, con iniziative organizzate insieme alla Comunità di Sant’Egidio.

Il cordoglio social per Paolo Tortora

“Infinita tristezza nel mio oggi ho perduto un fratello più piccolo che ho voluto bene immenso. Un grande uomo, un grande imprenditore, un grande amico. UN GRANDE in tutto! La STORIA del Banqueting a Napoli e oltre. Hai dato tanto a tutti e in tanti sentiranno la tua mancanza Ciao Paolo Tortora ciao mio grande amico, che DIO ti abbia in gloria Non ti dimenticherò MAI!”, scrive un amico su Facebook.

“Paolo Tortora .. TRISTEZZA nel mio AMAREZZA … è andato via un grande MAESTRO DEL RICEVIMENTO Un Grande UOMO in tutti i sensi, una persona da cui ho potuto imparare tanto ma soprattutto una persona di grande galanteria, onesta’ e lealtà’, un grande imprenditore, un grande amico. UN GRANDE in tutto! La STORIA degli ultimi 40 anni del Banqueting e Catering Napoli e oltre frontiera . Penso proprio che tutti e in tanti sentiranno la tua Assenza Ciao #Paolo , che DIO ti abbia in gloria Non ti dimenticherò MAI!”, si legge ancora sul social.