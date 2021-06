La Dea Bendata bacia la Campania. Nel concorso di giovedì 24 giugno centrato un ‘5’ al concorso del Superenalotto del valore di 23.744,52 euro. La tabaccheria che ha convalidato la schedina vincente si trova presso piazza Carolina 12 a Napoli. Si tratta della terza vincita con punti ‘5’ nel giro di poche settimane in Campania.

La combinazione vincente

Ecco la combinazione vincente del concorso numero 75 del 24 giugno 2021: 40 43 56 59 63 88, numero jolly 25, numero superstar 2.

Il Jackpot del Superenalotto, intanto, continua a crescere tanto da toccare quota 45,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione di sabato 26 giugno.

Periodo fortunato per la Campania

Un periodo fortunato per la Campania. Infatti un altro ‘5’ di ben 26.609,74 euro è stato centrato pochi giorni fa, il 12 giugno, ad Acerra in provincia di Napoli. Mentre meno di un mese fa, il 27 maggio a Casalnuovo un fortunato scommettitore si è portato a casa ben 59.198,89 euro con un altro ‘5’.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con la somma record di 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014 quando furono vinti 18 milioni a Castellammare di Stabia.

Cenni storici e record di vincita del Superenalotto

Il Superenalotto è un gioco d’azzardo numerico a totalizzatore, a premi gestito dalla Sisal sin dal dicembre del 1997.

Con Superenalotto si può vincere indovinando: due numeri; tre numeri; quattro numeri; cinque numeri; cinque numeri più il numero jolly (5+1); i sei numeri della combinazione base.

La più alta vincita mai realizzata è stata di oltre 209 milioni di euro, centrata a Lodi il 13 agosto 2019, con una schedina da 2 euro.

Il Superenalotto detiene il primato della più alta vincita mai aggiudicata a una sola persona in Europa.