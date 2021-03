La Dea Bendata bacia la Campania. Centrati due 5 al concorso del Superenalotto di giovedì 25 marzo a Napoli e a Caprodise in provincia di Caserta.

La vincita ammonta a 32.667,36 euro ciascuno.

Superenalotto fortunato a Napoli e in provincia di Caserta

Le schedine sono state convalidate rispettivamente a Napoli nella tabaccheria situata in via G. Testa 47/49 e a Caprodise nel tabacchi di via Santa Croce 152.

Jackpot stellare

Il Jackpot del Superenalotto, intanto, continua a crescere tanto da toccare quota 127,6 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione di sabato 27 marzo.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni vinti a Castellammare di Stabia.

Cenni storici e record di vincita

Il Superenalotto è un gioco d’azzardo numerico a totalizzatore, a premi gestito dalla Sisal sin dal dicembre del 1997.

Con Superenalotto si può vincere indovinando: due numeri; tre numeri; quattro numeri; cinque numeri; cinque numeri più il numero jolly (5+1); i sei numeri della combinazione base.

La più alta vincita mai realizzata è stata di oltre 209 milioni di euro, centrata a Lodi il 13 agosto 2019, con una schedina da 2 euro.

Il Superenalotto detiene il primato della più alta vincita mai aggiudicata a una sola persona in Europa.

PER RESTARE SEMPRE INFORMATO SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS, VAI SU INTERNAPOLI.IT O VISITA LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.