Stamattina alle ore 10 circa la banda del buco ha rapinato una gioielleria Silù situata al corso Durante a Frattamaggiore. I malviventi hanno scavato un tunnel a partire dalle fogne fino all’attività di vendita di preziosi. Sono sbucati e in pochi minuti hanno rubato oggetti dal valore di migliaia di euro: il bottino totale è ancora da quantificare.

Le indagini affidate agli agenti del commissariato di Frattamaggiore. Naturalmente saranno esaminati i filmati della videosorveglianza delle telecamere installate all’interno della gioielleria e sarà ricostruito tutto il percorso dei malviventi.

BANDA DEL BUCO IN AZIONE ANCHE A NAPOLI

Una rapina, passando attraverso le fogne, tentata la mattina del 30 aprile a Napoli in un gioielleria di via Filangieri. I malviventi si introdussero nella gioielleria Baggio ed attesero l’arrivo dei commessi per farsi aprire la cassaforte. Quando gli impiegati arrivarono, pochi minuti prima delle 10, però, si accorsero già dall’ esterno del negozio di anomalie ed chiamarono i carabinieri che accorsero sul posto.

La banda del buco ci riprovò a poche settimane dopo mettendo nuovamente nel mirino la gioielleria ‘Baggio’ in via Filangieri a Napoli. I carabinieri dei Quartieri Spagnoli, allertati dall’allarme che scattò prontamente, intervennero a tempo di record questa mattina. Ai malviventi non è restato altro che fuggire nel sottosuolo all’interno del buco che avevano costruito per portare a termine il colpo.