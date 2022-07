Lutto nel mondo degli youtuber, stroncato dal cancro a 23 anni giocatore di ‘Minecraft’

Technoblade, leggendario giocatore di Minecraft tra gli apripista sulla Youtube degli ”anni d’oro”, è morto alla giovanissima età di 23 anni. A rivelare il tutto è stato il padre del ragazzo in un ultimo video di Addio proprio su Youtube, in onore dei milioni di fedeli followers del giovane.

A portarlo via è stata una lotta davvero troppo lunga contro un cancro ormai arrivato al quarto stadio. Una calvario durato più di un anno, periodo in cui le apparizioni su Youtube di Technoblade si sono fatte sempre più sporadiche, anche a causa delle frequenti chemioterapie. Come anticipato nel titolo, prima della sua dipartita Technoblade ha deciso di condividere con la sua community un ultimo video di addio. Un appello davvero struggente attorno al quale tutti i suoi followers si sono stretti in un virtuale, ma caldo abbraccio.

Technoblade, morto dopo una lunga lotta contro il cancro, lascia un messaggio ai fan dei suoi video su Minecraft

”Ciao a tutti, qui è Technoblade, se state vedendo questo messaggio sono morto. Quindi sediamoci e parliamo per l’ultima volta. Scusate per aver cercato di vendere troppe cose nell’ultimo anno, ma grazie a tutti quelli che hanno acquistato felpe, peluche e sottoscrizioni al canale… i miei parenti potranno andare al college!

”Beh se lo vorranno, non gli voglio mettere nessuna pressione del fratello morto. E nulla, questo è tutto, grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti in questi anni… se avessi altre 100 vite credo che sceglierei di essere Technoblade in ognuna di esse, visto che questi sono stati i migliori anni della mia vita.