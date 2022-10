Temperature estive per fine ottobre, Assobalneari: “Allungare stagione turistica”

Al momento le previsioni sub-stagionali per le prossime 6 settimane indicano temperature sopra la media del periodo. Quindi anche novembre potrebbe iniziare con condizioni calde e soleggiate. Un’attenta analisi indica però che la novembrata, qualora si verificasse, sarebbe più probabile al Centro-Sud. Mentre sul Nord Italia banchi di nebbia sempre più frequenti e disturbi atlantici potrebbero bloccare il sogno.

Ancora un’ondata di caldo, a fine ottobre temperature estive

Il sogno di un’estate che non finisce mai, di giornate soleggiate e calde. Con massime fino a 27°C al Nord, 28-29°C al Centro-Sud e 33-34°C sulle Isole maggiori queste temperature massime saranno registrate anche la prossima settimana. Quest’ondata di caldo inaspettata ha portato con sé ancora turisti nelle città di mare e sulla costa in varie parti d’Italia. Tanto che, secondo Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia,bisognerebbe riflettere e creare le condizioni per “allungare la stagione turistica“. Infatti, se è vero che si va verso un cambiamento meteo e l’innalzamento delle temperature, sarebbe utile posticipare il rientro in classe che “un tempo avveniva l’1 ottobre“.

“Con l’inizio delle scuole noi iniziamo a smontare le strutture”, spiega Licordari all’Adnkronos sottolineando che gli stabilimenti chiudono. “Si tratta di una lacuna perché per allungare la stagione turistica occorre creare le condizioni“. Ad esempio posticipando il ritorno sui banchi: “Capisco che le scuole rappresentano per le famiglie anche un aiuto per la gestione dei figli. Ma queste temperature ci fanno capire che si potrebbe creare un flusso turistico importante e di rilievo per la nostra economia e il Pil“. “Se è vero, come dicono gli scienziati, che l’Italia potrebbe diventare il Paese ‘tropicale’ del Mediterraneo bisogna porre la questione“, continua il presidente di Assobalneari aggiungendo che il settore “va supportato non solo a chiacchiere ma con i fatti“.

“Lo stesso ministero del Turismo – continua Licordari in vista della formazione del futuro governo – sia considerato un ministero di serie A e non di serie B. Noi auspichiamo che venga indicata come ministro una figura che abbia esperienza nel settore: sia fatta una scelta non per occupare una casella con un politico di turno, ma in base alla competenza ed esperienza nel settore“.