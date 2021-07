Una puntata di Temptation Island ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera. Dopo il secondo falò e la relativa reunion tra Federico e Floriana, Jessica finisce nel letto del tentatore Davide. Alessandro vede le immagini dal pinnettu e chiede di parlare subito con la compagna.

La vicinanza tra Jessica e il single Davide si fa sempre più forte e Alessandro è molto colpito da queste immagini! A questo punto chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/0vljTjJwxl — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Jessica è all’interno della casa dei single dove non ci sono le telecamere… #TemptationIsland pic.twitter.com/Ji49VYLYns — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Temptation Island, il falò di confronto tra Jessica e Alessandro

Una volta davanti Jessica, Alessandro è sbroccato: “Bella roba che hai fatto. Non ti rendi conto forse. Ma che schifo che fai? Hai dormito insieme con lui e ti sei chiusa in bagno. Chiusa con un uomo, mi prendi in giro, sentivo che lo baciavi. Ho buttato via 7 anni con te. Io non ho fatto lo scemo come hai fatto te. Tu non ce l’hai la dignità. Ti comporti come le 15enni. Ormai è un anno e mezzo che non abbiamo vita sessuale e tu fai fatica a baciarmi, eppure con lui eri appiccicata. Poi non faccio schifo, faccio palestra, sono giusto e mi sento bene. Io esco di qui a testa alta, tu no, dopo 15 giorni hai dormito con un cristiano“.

Alessandro non ci sta e chiede alla sua fidanzata Jessica spiegazioni sui suoi comportamenti avuti nel villaggio… Secondo voi usciranno insieme o separati da #TemptationIsland? pic.twitter.com/HTUsdTQCUR — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Il falò di confronto tra Alessandro e Jessica si fa sempre più acceso! Siete sintonizzati su Canale 5 per la quinta puntata di #TemptationIsland? pic.twitter.com/6vAo8EVZ3p — Witty TV (@WittyTV) July 26, 2021

Alla fine del falò di confronto Jessica lascia Alessandro e decide di vedere e di salutare il single Davide con la promessa di rivedersi fuori.

Anche Jessica lasciato il falò di confronto decide di vedere e di salutare il single Davide con la promessa di rivedersi fuori! #TemptationIsland pic.twitter.com/RUXh3AflQl — Temptation Island (@TemptationITA) July 26, 2021

Devastato l’hotel di Temptation Island, 60 evacuati e filmati analizzati [ARTICOLO 26 LUGLIO 2021]

Paura nella notte nell’hotel base logistica del reality di Canale 5 Temptation Island. Come riporta Il Messaggero un incendio doloso è stato appiccato nella struttura verso le 4 di notte attraverso l’uso di un liquido infiammabile. Dopo quello dello scorso agosto, quello di oggi è il secondo incendio che ha coinvolto la struttura di Pula in Sardegna. Sono 60 le persone evacuate tra le quali molti turisti che si trovavano nella struttura alberghiera. L’incendio è stato appiccato intorno alle 4 di mattina.

LA RICOSTRUZIONE DELL’INCENDIO A TEMPTATION ISLAND

Qualcuno avrebbe versato del liquido infiammabile all’interno degli uffici del titolare e all’esterno nell’area della terrazza. Alla fine ha appiccato il rogo per poi fuggire. Le fiamme si sono velocemente propagate, avvolgendo ogni cosa. Una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile che si trovava già in zona ha notato il fuoco e ha fatto scattare l’allarme.

Dopo l’evacuazione, i carabinieri e insieme al personale dell’hotel, utilizzando i manicotti, hanno domanto gran parte del rogo. Infine completamente domato dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute subito sul posto. Sono state ora avviate le indagini per risalire al responsabile dell’incendio. Saranno analizzati i filmati delle telecamere della struttura che potrebbero aver ripreso gli istanti dell’accensione del fuoco. Ad agosto dello scorso anno il Relais era stato già preso di mira. Qualcuno aveva appiccato l’incendio nell’area congressi, lasciando anche una lettera anonima.