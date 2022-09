Banda in azione a Giugliano, decine di auto danneggiate: ladri via con ruote e catalizzatori

E’ ancora emergenza criminalità a Giugliano, l’ennesimo episodio è avvenuto nel fine settimana in via Santa Teresa d’Avila dove i malviventi hanno non solo distrutto i vetri di decine di auto parcheggiate in strada, ma anche rubato ruote di scorta e catalizzatori. Sono almeno una ventina le vetture danneggiate. Amara sorpresa per i proprietari che domenica mattina si sono svegliati con questa brutta notizia. E purtroppo non è la prima volta. Già in passato, infatti, una banda di ladri, probabilmente la stessa, aveva agito allo stesso modo.