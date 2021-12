Trema ancora la terra a Pozzuoli, il sindaco Figliolia: “Avvenute 11 scosse”

Uno sciame sismico con nove eventi a partire dalle ore 1,12 di ieri notte è in corso nell’area flegrea.

Quattro le scosse più intense in buona parte avvertite dalla popolazione: alle ore 5,54 di magnitudo 1,1 e profondità a 1210 metri, alle ore 10,40 di intensità 1,4 della scala Ritcher e profondità 1380 metri, alle ore 12,22 di 1,1 magnitudo e profondità 1180 metri e alle ore 14,29 di magnitudo 1,3 e profondità 2890 metri.

Gli epicentri sono variati tra il lungomare di via Napoli e l’area di Pozzuoli alta tra Anfiteatro Flavio e la zona cimiteriale di via Luciano. Lo sciame di oggi fa seguito agli eventi registrati nel giorno di Natale e di Santo Stefano con magnitudo rispettivamente di 1,8 e di 1,7. I fenomeni sismici rientrano nell’ambito del bradisismo flegreo che comporta il sollevamento del suolo che secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Vesuviano, al momento, ha una media di 1,2 centimetri al mese, in totale 82,5 centimetri dal 2011. Al momento non si lamentano danni a persone e cose. (ANSA).

Il post del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia

“Nella giornata odierna si sono verificati una serie di eventi sismici in sequenza e, da quanto è stato possibile rilevare direttamente dal sito web pubblico dell’Osservatorio Vesuviano (interfaccia Gossip), risulta che tra le ore 1:00 e le ore 15:00 sono avvenute 11 scosse con magnitudo compresa tra 0,1 e 1,4, di cui due senza magnitudo definita. L’area epicentrale delle scosse è stata localizzata prevalentemente a metà strada tra il Rione Terra e il Cratere della Solfatara alle spalle del lungomare (area cerchiata in rosso in figura) ad una profondità compresa tra 1 e 2 km. L’ultimo evento di magnitudo 1,3 avvenuto alle 14:29 (stella rossa in figura) si è verificato in prossimità del cimitero ad una profondità di 2,9 km.

Gli eventi principali, avvenuti tre le 6 del mattino e le 14:29 hanno avuto le seguenti caratteristiche:

Md=1,1 ora locale 5:54; profondità 1,2 km

Md=1,4 ora locale 10:40; profondità 1,4km

Md=1,1 ora locale 12:22; profondità 1,2km

Md=1,3 ora locale 14:29; profondità 2,9 km

Gli eventi sono costantemente monitorati dall’Ufficio di Protezione Civile e la Polizia municipale sta pattugliando le aree prossime agli epicentri. Al momento, non sono pervenute segnalazioni di danni o altri disagi da parte della popolazione e dalle verifiche effettuate non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti alle scosse in atto.

Nonostante la bassa energia degli eventi non sorprende che alcuni di essi siano stati avvertiti a causa della loro bassa profondità. Si coglie l’occasione per ricordare alla cittadinanza che l’Osservatorio Vesuviano provvede a emettere un comunicato agli enti territoriali solo quando l’energia è uguale o superiore a Md=1,5. Si precisa inoltre che la sequenza sismica di questa mattina non è formalmente classificabile come uno sciame in quanto nessuno degli eventi accaduti ha avuto una energia uguale o superiore a 1,5.

Mi preme ancora una volta ricordare che, in caso di evento di qualsiasi scala, ovvero anche al di sotto della soglia di Md=1,5, al fine di garantire sempre e comunque e con la massima prontezza la migliore assistenza e supporto alla cittadinanza, abbiamo istituito dall’inizio di giugno 2021, presso il comando della Polizia Locale e l’ufficio di Protezione Civile di Monteruscello, un duplice presidio notturno attivo dalle 23:00 alle 8:00. Al ricevimento di eventuali segnalazioni, Polizia Municipale e volontari sono pronti ad attivarsi sul territorio per eseguire controlli, verifiche e quant’altro si renda necessario”.