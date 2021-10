Un vero e proprio terremoto giudiziario destinato ad avere profonde ripercussioni sugli assetti criminali tra Forcella e San Giovanni a Teduccio. Il ras Fabio D’Amico, genero del defunto boss Vincenzo Mazzarella ’o pazz, è tornato da qualche giorno a piede libero dopo aver saldato il proprio debito con la giustizia. La notizia riportata da Il Roma. Si tratta della seconda buona notizia per il ras che, pochi mesi fa, ottenne l’annullamento con rinvio dalla Cassazione della condanna d’appello per il suo coinvolgimento in ‘Piazza Pulita’, l’inchiesta che evidenziò il passaggio a Forcella degli affari criminali dai Giuliano ai Mazzarella. Restando dunque imputato a piede libero per quella vicenda, D’Amico ha scontato la pena rimediata nell’altro procedimento che lo vedeva tra gli imputati come capo e promotore del clan Mazzarella.

