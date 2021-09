Un terribile schianto è avvenuto ieri sera a via Gianturco a Portici dove un’auto, per motivi ancora da accertare, si è ribaltata. L’incidente forse causato dall’eccessiva velocità. Ferita la persona alla guida. Rilievi da parte delle forze dell’ordine per accertare la dinamica.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.