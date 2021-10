Questa settimana 4 Regioni risultano classificate a rischio moderato rispetto alle 3 della settimana scorsa. Sono Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Le restanti 17 Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio basso. Una Regione, la Campania, riporta un’allerta di resilienza. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia.

LA SITUAZIONE IN CAMPANIA, DE LUCA LANCIA L’ALLERTA

Mercoledì Vincenzo De Luca è tornato ad agitare lo spettro delle chiusure alla luce del recente aumento dei contagi in Campania: “Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo“. Il Presidente della Regione ha spiegato che “già l’ultima settimana abbiamo avuto un aumento di positivi”.

Durante un incontro con attori e produttori della soap Rai Un posto al sole, che compie 25 anni, De Luca ha denunciato che “siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi della giornata. C’è un velo di imbecillità, di stupidità e di false notizie che purtroppo ha condizionato e rischia di condizionare. Non illudiamoci – ha ribadito – se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo“.

Terza dose di vaccino, domani tocca a De Luca: l’annuncio del governatore della Campania

Terza dose di vaccino domani per il governatore campano Vincenzo De Luca. E’ stato lo stesso presidente della Campania, tra i primi a vaccinarsi lo scorso 27 dicembre con l’obiettivo di dare il là alla campagna vaccinale, a darne notizia. Il governatore ne ha parlato intervenendo al convegno promosso da Confindustria su Nord e Sud in corso alla Stazione Marittima di Napoli.