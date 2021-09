Topi d’appartamento in azione l’altra notte a Bacoli. Erano da poco passate le 4 quando due individui col volto coperto si sono introdotti in un’abitazione di via Cuma. Purtroppo per loro, però, il proprietario di casa aveva delle telecamere installate all’esterno della proprietà che hanno filmato tutto.

Dalle immagini si notano i due che, con fare piuttosto calmo, si guardano attorno e cercano di “studiare” l’abitazione. Finito il sopralluogo, come testimoniato dal padrone di casa che ha postato il filmato su Facebook, sono anche riusciti a introdursi in casa. Ovviamente, appena accortosi di quanto successo, l’uomo è corso a denunciare i due balordi.