Dopo la gara di Europa League, Leicester-Napoli, nove tifosi azzurri furono arrestati dalla polizia inglese, per degli scontri coi tifosi inglesi. Ma stanno tornando tutti a casa, come conferma il loro legale Emilio Coppola, che su Facebook scrive: ” Nonostante una polizia completamente di parte, ritorneranno a casa le persone fermate, le accuse sono tutte cadute e nonostante siamo rimasti da soli ed in balia di comportamenti folli abbiamo posto fine al nostro Leicester-Napoli… Avanti Napoli e un ringraziamento alla mia amica Melanie Cook che ha lavorato due giorni sul caso insieme ai colleghi della football law associations!“

