‘Topo d’auto’ arrestato dopo l’inseguimento a Villaricca, nei guai 34enne di Scampia

Arrestato un ‘topo d’auto’ a Villaricca: si tratta di un 34enne di Scampia, bloccato dai carabinieri che avevano disposto un servizio di controllo ad hoc dopo la segnalazione di una macchina sospetta con a bordo persone dedite, appunto, al furto di automobili.

L’arresto è avvenuto in queste ore, quando i militari della locale stazione hanno visto una Fiat Panda in via della Resistenza, nei pressi dell’ufficio postale.

Al suo interno un uomo al quale i carabinieri hanno intimato l’alt. L’uomo è fuggito ma l’inseguimento dura poche centinaia di metri. L’auto viene bloccata, l’uomo scappa a piedi e viene quasi subito bloccato. Nella Panda – con la serratura dello sportello lato guida forzato – fili divelti e un arnese nel quadro di accensione al posto della chiave. Il proprietario non si era accorto che poco prima gli era stata rubata a Castel Volturno. I carabinieri lo hanno contattato e gli hanno restituito il mezzo. L’arrestato, con precedenti, è in attesa di giudizio. E’ accusato di furto. (ANSA).