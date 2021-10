Evita il carcere perché il poliziotto che lo ferma non ha il Green pass. Un ubriaco stava danneggiando i monopattini parcheggiati in via Cossa a Torino. Ad un certo punto un agente di polizia libero dal servizio lo ha sorpreso. Allora il malvivente ha aggredito l’agente, che si era qualificato come riporta Torinoday, con calci e pugni scagliandogli contro sacchetti dei rifiuti al fine di garantirsi la fuga. Quindi il poliziotto chiedeva rinforzi che consentiva di bloccare il criminale.

AGENTE SENZA GREEN PASS

Ci sarebbero stati tutti i presupposti per l’arresto ma alla fine l’agente è risultato senza green pass. Quindi incredibilmente non è potuto entrare in ufficio per compilare gli atti. Ecco che è stato sentito come semplice testimone dai colleghi e il criminale se ne è andato via con le proprie gambe con una semplice denuncia.

La vicenda risale a una sera di metà ottobre 2021. È stato lo stesso poliziotto no vax a rifiutare una procedura alternativa che gli era stata proposta, ritenendola assurda. Andare a casa sua e compilare gli atti utilizzando il suo computer personale. Alla fine a guadagnarci è stato il criminale.