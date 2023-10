Torna la Festa del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano: da Biagio Izzo allo spettacolo pirotecnico, tutte le novità di quest’anno

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno ritornerà a Mugnano la tanto attesa festa del Sacro Cuore di Gesù. Questa mattina, in un’apposita conferenza stampa organizzata nella Sala della Giunta del Comune, il sindaco Luigi Sarnataro insieme all’Assessore alla Cultura Luisa Zincarelli hanno annunciato il ritorno dell’attesissimo e sentitissimo evento.

Ritorna la Festa del Sacro Cuore di Mugnano: festeggiamento nel segno della religiosità e dello spettacolo

La festa, come annunciato dal primo cittadino mugnanese, ancora di più si aprirà nel segno dell’impronta religiosa, in quanto si avvicendano quest’anno due avvenimenti molto importanti per Mugnano a livello religioso, ossia “la Basilica del Sacro Cuore che da pochissimo è diventata Santuario Diocesano e proclamata come tale dall’Arcivescovo di Napoli Mons. Mimmo Battaglia, e la chiusura delle indagini sulla venerabilità di Suor Maria Pia Brando, con Mugnano che potrebbe quindi avere una Santa sul suo territorio. Evento religioso, questo, che da bella notizia per la città ha spinto l’amministrazione comunale e il comitato festeggiamenti a dare e fare qualcosa in più per la festa”.

PUBBLICITÀ

I festeggiamenti si terranno dal 12 al 22 ottobre, e saranno dieci giorni di festa in cui l’elemento religioso si mescolerà con il ludico.

Festa del Sacro Cuore di Gesù 2023, le novità religiose e organizzative

I festeggiamenti si apriranno il 12 ottobre, come annunciato congiuntamente da Sarnataro e Zincarelli, con la consueta Discesa della Statua del Sacro Cuore di Gesù al mattino: da qui in poi si susseguiranno eventi religiosi, cabarettistici, di beneficenza e per bambini, tutti a titolo gratuito. Le giornate del 12, 13 e 18 ottobre saranno esclusivamente dedicate ai bambini, con la visita degli amici di “Ma dove vivono i cartoni?” che porteranno per l’occasione, in quel di Mugnano, “Fiabe in festa”: l’evento si dividerà nel tema “Alice nel paese delle meraviglie” il 12 ottobre e “Harry Potter” il 13 ottobre, e poi animazione, giochi e gonfiabili per i bambini.

La novità dal punto di vista organizzativo sarà nel fatto che la festa, quest’anno, “sforerà” dai confini mugnanesi rientrando anche in quelli del comune di Calvizzano, su richiesta della locale giunta comunale: la consueta Processione, quindi, oltre che sul territorio di Mugnano, attraverserà anche le vie del comune di Calvizzano essendo, anche quest’ultimo, molto legato al culto del Sacro Cuore di Gesù.

Il programma dei festeggiamenti: ritorna lo spettacolo pirotecnico, chi saranno gli ospiti

Dopo la Discesa della Statua del Sacro Cuore di Gesù del 12 ottobre e aver elencato le tre giornate dedicate ai bambini, non si può non menzionare l’atteso ritorno dei fuochi d’artificio nel tradizionale spettacolo pirotecnico: i fuochisti in gara, quest’anno, saranno Di Candia, Senatore e Di Matteo e, come annunciato dal sindaco Sarnataro, “si è riusciti a recuperare la tradizionale area di sparo, da cui non si sparava dal 2019, un’area agricola con le dovute distanze come previsto dalla normativa”. Lo spettacolo pirotecnico avrà luogo la sera del 21 ottobre.

Il 14 ottobre avranno inizio i consueti festeggiamenti dopo il preludio religioso: in Piazza Municipio, si terrà l’Asta di Beneficenza condotta da Luigi Giordano, conosciuto come “Cavalier Giggiotto”, seguirà lo spettacolo cabarettistico del comico napoletano Alessandro Bolide e lo spettacolo della Tammurriata napoletana; nella stessa giornata si terrà anche la Sagra degli Antichi Sapori organizzata dalla Pro Loco di Mugnano, presieduta da Ciro Clemente il quale ha dichiarato che “sarà l’occasione per coinvolgere tutti i commercianti del territorio e dei comuni limitrofi”. Si terrà anche la Sagra del Pesce del Mercato Ittico di Mugnano, con valorizzazione, tra l’altro, della “Polpetta di stock” (di baccalà) mugnanese.

Domenica 15 ottobre avrà luogo la Processione del Sacro Cuore che, come anticipato, quest’anno oltre alle vie di Mugnano coinvolgerà anche quelle del comune di Calvizzano; seguirà il concerto bandistico in Piazza Municipio.

Lunedì 16 ottobre si terrà lo spettacolo dei bambini della scuola del Santuario del Sacro Cuore.

Il 17, 18 e 19 ottobre ci si sposterà dal centro storico di Mugnano a Piazzale Cesare Pavese, nel quartiere residenziale di Mugnano 2000: lì verrà installato il palcoscenico che vedrà l’esibizione di tre grandi artisti conterranei. Martedì 17 si esibirà Biagio Izzo, comico napoletano di fama nazionale, mercoledì 18 sarà il turno di Tony Tammaro e giovedì 19 ci sarà invece l’esibizione di Gianluca Capozzi, che sarà per la prima volta in concerto a Mugnano.

Il 22 ottobre ci sarà la chiusura dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù con la Messa dell’Ottava.

“Non essendo il Covid così pericoloso come all’inizio della pandemia, non abbiamo più scusanti per un’occasione del genere e non potevamo non riprendere i tradizionali festeggiamenti, tra cui, appunto, lo spettacolo dei fuochi d’artificio, in occasione del quale ci raggiungono ogni volta anche cittadini di altri paesi”, ha annunciato Sarnataro.