‘Essa’, il 6 ottobre l’uscita del nuovo singolo di Livio Cori

Venerdì 6 ottobre uscirà l’attesissimo nuovo singolo “Essa” del rapper Livio Cori.

Archiviati i concerti estivi , Cori ha deciso di regalare nuova musica al suo pubblico e promette grosse novità che saranno annunciate a breve sui suoi canali social.

Dopo il suo terzo Ep “ Solidago” , uscito lo scorso gennaio che ha riscosso ampi consensi, oggi annuncia l’uscita di “Essa” catturando l’attenzione dei fans e curiosità tra gli addetti ai lavori . Per “Essa” un sound tutto napoletano che si avvicina sempre di più alle sue origini pur non abbandonando mai la spontaneità e la ricerca del suo “sound perfetto” frutto di sperimentazioni e di buona musica alla quale ci ha abituato nei suoi ultimi lavori discografici, insieme al suo chitarrista e produttore Simone Ottaviano in arte Eitaway.