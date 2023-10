Shopping e divertimento, sabato 7 ottobre grande evento da Mirko Sport al Corso Secondigliano

PUBBLICITÀ

Musica con Dj set, gadegts in omaggio e tanto divertimento: grande evento sabato 7 ottobre dalle 18 alle 20 nel negozio ‘Mirko Sport’ al Corso Secondigliano 359. L’evento, in collaborazione con Gioselin, si annuncia una bomba. Ai clienti che parteciperanno saranno regalati gadests firmati Gioselin e Mirko Sport, oramai punto di riferimento per la moda sportiva non solo a Secondigliano ma in tutta Napoli. Non resta che attendere e partecipare numerosi alla serata di sabato.

Mirko è un ragazzo sempre pieno di iniziative, un vero vulcano di idee. Dopo il primo negozio aperto nel 2015, ha inaugurato una nuova sede, sempre a Secondigliano. Da Mirko Sport è infatti possibile trovare capi di abbigliamento e scarpe delle maggiori griffe sportive, come Nike, Adidas, Puma, Umbro e tanti altri marchi sportivi ma sempre a prezzi convenienti, sia per grandi che piccini. E’ possibile effettuare anche spedizioni con pagamento alla consegna.

